Reggio Calabria, anche Mimmo Praticò ha contratto (e battuto) il Covid-19

Reggio Calabria, anche l’imprenditore Mimmo Praticò – ex presidente di Coni e Reggina – alle prese con il Covid-19: virus da lui contratto e, per fortuna, sconfitto

Un imprenditore molto conosciuto e una figura stimata e apprezzata nell’ambiente commerciale e sportivo di Reggio Calabria. Anche Mimmo Praticò, 72 anni, è stato alle prese con il Covid-19. Il titolare di “Cliché”, nonché ex presidente del Coni e della Reggina – club che ha guidato dal 2015 al gennaio 2019 – ha combattuto per 20 giorni con il virus che attanaglia il mondo da poco più di un anno. Due giorni fa però, per fortuna, è risultato negativo al tampone. In questi 20 giorni non è ovviamente stata una passeggiata di salute, ma non c’è stato bisogno di alcuna cura ospedaliera. Da parte di tutta la redazione di StrettoWeb, un pronto e sincero augurio di completa e totale ripresa.