27 Febbraio 2021 18:04

Reggio Calabria: martedì la presentazione dell’iniziativa solidale “1 euro a famiglia” che sollecita un aiuto alle famiglie in difficoltà economica temporanea, specialmente in questo triste momento di pandemia da coronavirus

Conferenza stampa per martedì 2 marzo 2021, alle ore 10,00 a piazza Duomo a Reggio Calabria, di fronte all’ingresso della farmacia “Centrale” sotto i portici per presentare e promuovere il progetto del nostro Forum nazionale, intitolato “1 euro a famiglia”, che sollecita un aiuto alle famiglie in difficoltà economica temporanea, specialmente in questo triste momento di pandemia da coronavirus. Come si evince dalla locandina allegata, anche con un solo euro al mese, è possibile aiutare i nuclei familiari che maggiormente stanno soffrendo le attuali conseguenze sanitarie ed economiche dell’infezione. Ovviamente la buona riuscita di tale iniziativa necessità della sua massima diffusione nel territorio locale con il fondamentale sostegno dei mass media più sensibili.