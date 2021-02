Reggio Calabria: a Piazza Camagna iniziativa dei Comunisti contro il Governo Draghi [FOTO e INTERVISTA]

27 Febbraio 2021 18:15

Reggio Calabria: a Piazza Camagna la manifestazione dal titolo “La Repubblica Italiana a chi lavora – NO al Governo Draghi ed al Governo delle Banche”. Intervista a Lorenzo Fascì

Iniziativa a Piazza Camagna a Reggio Calabria contro il Governo Draghi. L’evento dal titolo “La Repubblica Italiana a chi lavora – NO al Governo Draghi ed al Governo delle Banche”, organizzato da Associazione e rivista “Cumpanis”, Centro Culturale Comunista e rivista “Gramsci Oggi”, rivista Comunista “Marx21”, M-48, Partito Comunista, Patria Socialista e dal Movimento per la Rinascita del P.C.I. e l’Unità dei Comunisti, ha visto la presenza di qualche decina di militanti. Lorenzo Fascì, del Movimento per la rinascita del PCI, afferma: “solo chi ha lo sguardo miope e corto non si è accorto che il Governo da poco formato sarà un Governo antimeridionalista. Le voci che si rincorrono prevedono che gli assi strategici: i progetti di grande respiro e finanziati dal Recovery fund sono localizzati al Centro-Nord, penalizzando il sud: tutto il contrario di quanto programmato dall’Unione Europea. Né possiamo essere indifferenti ad un Governo dove il Ministero dello Sviluppo Economico è diretto da un Leghista come Giorgetti. Si realizzerà purtroppo un aggravamento del divario già esistente tra nord e sud”. In alto la FOTOGALLERY, in basso l’INTERVISTA completa.