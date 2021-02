Reggio Calabria: lunedì sciopero dei lavoratori Atam [INFO e DETTAGLI]

5 Febbraio 2021 13:06

Reggio Calabria: nella giornata di lunedì 8 Febbraio, per 4 ore, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento dei servizi di trasporto

Atam comunica che a causa dello sciopero nazionale, indetto dalle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferro e Faisa-Cisal, dovuto all’interruzione della trattativa per il rinnovo del Contratto Autoferrotranvieri Internavigatori. Nella giornata di lunedì 8 Febbraio prossimo, a Reggio Calabria, per 4 ore, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento dei servizi di trasporto. Atam S.p.A., nei limiti degli agenti disponibili, garantirà comunque i collegamenti essenziali: