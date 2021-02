13 Febbraio 2021 17:16

Reggio Calabria, Lucia Nucera: “dispiace vedere che nel PD non figura alcuna donna tra i ministri ma solo uomini, e questo contrasta con la visione progressista che il partito persegue”

“Le scelte operate dal governo con l’indicazione dei ministri se da un lato consentirà di uscire dall’immobilismo e operare su questioni urgenti per il Paese, in primo luogo il piano vaccinazione, dall’altro lasciano delusi per l’esiguo numero di donne presenti”. Lo dichiara Lucia Anita Nucera, presidente Commissione pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali e immigrazione. “Un segnale che denota come nonostante le lotte per affermare le pari opportunita’ e l’uguaglianza di genere -prosegue la presidente Nucera- sia ancora lungo il cammino nel nostro Paese per una effettiva parità nei ruoli tra uomini e donne. Se si guarda poi, alla provenienza di origine dei neo ministri, il risultato è che sono soprattutto di territori del nord. La Calabria, come altre regioni del Meridione, può esprimere tante eccellenze al femminile che hanno dimostrato capacità e competenza al pari dell’altro sesso. Dispiace, inoltre, vedere che nel PD non figura alcuna donna tra i ministri ma solo uomini, e questo contrasta con la visione progressista che il partito persegue. In politica, come in tanti altri settori, le donne devono faticare il doppio per emergere e spesso, vengono emarginate a vantaggio degli uomini che continuano ad essere la stragrande maggioranza nella composizione dei vari organi. È una battaglia culturale -conclude Lucia Anita Nucera- che non ha colore e partito, ma che coinvolge tutte le donne”.