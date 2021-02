16 Febbraio 2021 15:42

Reggio Calabria: l’istituto I.I.S. “E. Fermi” di Bagnara Calabra ha vinto il 1° premio al concorso “Un Progetto di Classe” organizzato ogni anno a livello nazionale da GEWISS

L’istituto I.I.S. “E. Fermi” di Bagnara Calabra ha vinto il 1° premio al concorso Un Progetto di Classe, organizzato ogni anno a livello nazionale da GEWISS, azienda italiana che opera nella produzione di soluzioni e servizi per la home & building automation, la protezione e la distribuzione dell’energia, la mobilità elettrica e l’illuminazione intelligente.

Anche nel corso del 2020 GEWISS ha voluto investire in due progetti dedicati alle giovani generazioni, Un Progetto di Classe e Book the Future, che hanno consentito a classi di istituti superiori sparsi sull’intero territorio nazionale di ricevere kit didattici gratuiti per l’insegnamento della cultura elettrotecnica.