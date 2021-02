Reggio Calabria, lavori iniziati e mai completati in via Petrara. I residenti applicano un cartello: “in attesa che ci scappi il morto” [FOTO]

27 Febbraio 2021 12:47

La strada, situata a pochi passi dagli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, è molto utilizzata dai pedoni: con il restringimento di corsia il rischio è che qualcuno possa essere investito da un auto in transito

Segnalano un grave disservizio alcuni cittadini di Reggio Calabria e residenti in Via Petrara trav. I privata. Come si può notare dalle foto a corredo dell’articolo, gran parte della carreggiata stradale è occupata da alcuni lavori di manutenzione, che sono stati iniziati e successivamente sono stati abbandonati senza essere portati a termine. La situazione dura ormai da diverse settimane e adesso il dissenso ha iniziato a farsi sentire: “Dopo mesi, in attesa che ci scappi il morto”, si legge nel cartello che qualcuno ha appeso. Il tratto di strada, infatti, è in salita e le automobili per attraversarlo devono prendere una piccola rincorsa. Il pericolo è enorme perché da quel punto transitano molti pedoni, col rischio di essere investiti nella manovra.