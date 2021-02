Reggio Calabria, l’assessore Delfino ha incontrato i sindacati ed il Forum del Terzo Settore

25 Febbraio 2021 17:06

Si è svolto, nella prima mattinata di oggi, l’incontro tra l’assessore alle politiche sociali Demetrio Delfino , i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e i rappresentanti del forum terzo settore. L’oggetto in questione era la tematica relativa al bando denominato”Servizio “Centro diurno per minori – N. 3 Lotti” PON Metro” . Nei giorni scorsi attraverso un proficuo e costruttivo confronto fra le parti era emersa l’opportunità di approfondire la struttura del bando poichè sia il periodo emergenziale , sia le repentine modifiche dei regolamenti regionali di fatto ne impediscono la partecipazione causando disagi al servizio stesso. Alla fine dell’ulteriore approfondimento di stamane si è convenuto sull’opportunità di sospendere la procedura per effettuare gli approfondimenti del caso. La soluzione individuata soddisfa quindi tutte le parti in causa. Dal dialogo avuto oggi nasce l’impegno immediato di un cronoprogramma fra le parti che porterà alla realizzazione del piano di zona, peraltro già avviato come iter già nelle scorse settimane. Strumento, quest’ultimo, fondamentale e strategico per tutti i servizi futuri. Per questi motivi è importantissima la partecipazione ed il confronto. L’assessore Delfino, i rappresentanti sindacali e del terzo settore si ritengono soddisfatti dell’incontro che tramite un proficuo dialogo ha trovato risoluzione rilanciando la collaborazione tra i vari soggetti per programmare il futuro dei servizi sociali.