2 Febbraio 2021 17:42

Reggio Calabria: “La Strada” contribuisce alla legge di iniziativa popolare “Stazzema” contro la propaganda fascista e nazista: domani la cittadinanza potrà sottoscrivere la proposta presso la sede del movimento

“Quando siamo nati, nel 2018, abbiamo acceso un faro irremovibile per orientarci nella nostra navigazione. Ci siamo ancorati all’antifascismo e al dettato della Carta Costituzionale. Sempre e per sempre dalla stessa parte. La Strada contribuisce attivamente alla legge di iniziativa popolare promossa dal Comune di Sant’Anna di Stazzema contro la propaganda fascista e nazista. Domani, mercoledì 3 febbraio, dalle ore 17 alle ore 20, il consigliere comunale Saverio Pazzano autenticherà le firme delle cittadine e dei cittadini che vorranno sottoscrivere la proposta di legge. Vi aspettiamo presso la sede de La Strada, via Santo Stefano da Nicea, 29 (angolo via Campanella)”. E’ quanto scrive in una nota il movimento “La Strada”.