Reggio Calabria: inaugurato il punto ristoro del Presidio Ospedaliero “E. Morelli”

16 Febbraio 2021 17:00

Nella giornata di ieri è stato inaugurato il punto ristoro del Presidio Ospedaliero “E. Morelli” di Viale Europa, del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria

Nella giornata di ieri è stato inaugurato il punto ristoro del Presidio Ospedaliero “E. Morelli” di Viale Europa, del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. La piccola cerimonia d’inaugurazione ha avuto luogo alla presenza del Direttore dell’Ufficio Tecnico, Ing. Carmelo Fera, che si è occupato della fase esecutiva del progetto, del Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, Dott.ssa Giuseppina Ambroggio, che ha predisposto la gara d’appalto, dell’amministratore unico della Gerico S.r.l., società concessionaria del servizio, Domenico Albanese, il Direttore Amministrativo Aziendale del G.O.M., Dott. Francesco Araniti, anche in rappresentanza del Commissario Straordinario, Ing. Iole Fantozzi, e del Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Salvatore Costarella, i quali erano impegnati in altre importanti attività istituzionali. L’apertura del “Bar Morelli” rappresenta un traguardo molto importante per la qualità della vita in Ospedale di operatori ed utenti (in particolare per i familiari dei degenti), i quali potranno finalmente trovare un punto di ristoro senza più doversi recare all’esterno del Presidio stesso. Il “Bar Morelli” occupa una superfice di 63 mq. ai quali si aggiungono i quasi 60 (59.65 mq) del dehors sistemato all’esterno. Il servizio è già attivo e rispetterà i seguenti orari: 7.30 – 15.30 (almeno per tutta la durata dell’emergenza pandemica, dopo la quale il bar eserciterà anche durante la fascia pomeridiana).