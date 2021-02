Reggio Calabria, il Prefetto Mariani sospende il Consiglio Comunale di Rosarno: il dott. Antonio Reppucci nominato Commissario

16 Febbraio 2021 16:06

Reggio Calabria, sospeso il Consiglio Comunale di Rosarno

In data odierna il Prefetto M. Mariani ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Rosarno.

Il provvedimento è stato adottato nelle more del perfezionamento della procedura di scioglimento dello stesso, avviata a seguito del verificarsi dell’ipotesi prevista dall’art. 141 c. 1 lett. b n. 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), ossia dimissioni contestuali della metà più uno dei membri.

Con il medesimo decreto il dott. Antonio Reppucci, Prefetto in quiescenza, è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente, con i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco.