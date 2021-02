Reggio Calabria: il Comitato “la Voce del Quartiere Catona” incontra le istituzioni, i DETTAGLI

6 Febbraio 2021 18:10

Reggio Calabria: il Comitato “la Voce del Quartiere Catona” ha incontrato le istituzioni sul tema “Centralità delle Periferie e valorizzazione del nostro territorio”

Nella giornata del 5 febbraio 2021, si è svolto un meeting/confronto, nei locali dello Sport Village a Catona, dove il Comitato la Voce del Quartiere Catona ha incontrato le istituzioni sul tema “Centralità delle Periferie e valorizzazione del nostro territorio”. Erano presenti il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata’, il viceSindaco Tonino Perna, il Presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra, l’Assessore Irene Calabrò, l’Assessore Palmenta, l’Ass. Brunetti e il Consigliere Comunale Malara, la loro importante partecipazione dimostra l’interessamento attivo del ruolo che le periferie rappresentano per il cambiamento del futuro della nostra città. Il comitato ha esposto in maniera chiara ed esaustiva il lavoro svolto sino ad oggi ed ha illustrato e dimostrato di rappresentare le esigenze che premono fortemente al cittadino. I punti trattati hanno visto protagonisti i referenti del Comitato Rosetta Melidoni per il welfare e anziani, Giuseppe Carrozza per assetto e territorio, Rosy Chirico per giovani e sport, Michele Cotroneo per il rilancio campo sportivo e Simona tripodi per turismo e cultura… Il tutto coordinato dal presidente del Comitato Valeria Bonforte. I temi trattati riguardano:

-valorizzazione e riqualificazione della periferia nord di Reggio Calabria;

-rilancio /tutela del lungo mare di Catona con realizzazione del collegamento Gallico Catona e nascita della “VIA PANOROMICA”;

-ripristino delle strutture scolastiche lasciate da tempo in oblio;

-assistenza e garanzie tutela del settore welfare;

-recupero di beni immobili lasciati in totale abbandono da destinare a punti di incontro per giovani ed anziani;

-affermare il Made in Calabria.

-valorizzare i Comitati quali punti nevralgici per il tramite tra esigenze del territorio e istituzioni;

-netto recupero del senso civico.

Il Comitato Voce del quartiere Catona è aperto alla volontà e alla passione di tutti coloro che vorranno aderire, per aggiornare e migliorare tutti i punti presi in esame nella seduta di cui sopra. Al termine del meeting/confronto si è stabilito di dare una cadenza, per tali incontri, mensile al solo scopo di poter valutare il costruito per poi valutare il prossimo punto da affrontare e costruire insieme.