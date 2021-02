Reggio Calabria: il Centro di Aiuto alla Vita aiuta le donne che per motivi vari vorrebbero interrompere la gravidanza

17 Febbraio 2021 11:56

“Forse non tutti sanno che a Reggio Calabria il 29/5/2014 si è costituito il Cav (Centro di Aiuto alla Vita), braccio operativo del Movimento per la vita, movimento laico ma di ispirazione cristiana, nato negli anni ‘70 poco prima che fosse promulgata la legge 194. Il fine del Cav è quello di aiutare le donne che per motivi vari vorrebbero interrompere la gravidanza, aiutarle prima di tutto a non sentirsi sole e a risolvere quei problemi economici, sociali, familiari che le indurrebbero a tale triste passo, e a sostenere le giovani madri prive di mezzi”. E’ quanto scrive in una nota la Presidente del Cav, Maria Concetta Maio. “Il motto del Cav è “le difficoltà della vita non si superano sopprimendo una vita ma superando insieme le difficoltà'”. Il nostro Cav è stato subito operativo a Reggio nel Grande Ospedale Metropolitano grazie a una convenzione con lo stesso e noi volontari siamo testimoni del fatto che molte vite sono state salvate grazie a questa collaborazione. Tanti bambini “già condannati” hanno visto la luce. Il nostro lavoro sta continuando anche se per ora, per problemi forse legati anche alla pandemia questa convenzione non è stata ancora rinnovata. Stiamo facendo un lavoro di contatto con gli studenti di alcune scuole anche in streaming per dialogare con loro su temi importanti quali la necessità di solidarietà concreta verso le persone, il valore della vita come prima pietra di un grande rinnovamento civile e morale, insistendo nel dire che l’embrione è uno di noi. Forniamo i nostri numeri di telefono e un numero nazionale di SOS Vita mettendoci a disposizione delle mamme e future mamme in difficoltà”, conclude la nota.