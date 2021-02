Reggio Calabria: il 2 febbraio riapre il Museo diocesano

1 Febbraio 2021 20:58

Torna ad abitare Bellezza: il 2 febbraio riapre il Museo diocesano di Reggio Calabria

Martedì 2 febbraio il Museo diocesano di Reggio Calabria riapre al pubblico, garantendo in assoluta sicurezza la visita alle proprie collezioni d’arte sacra. In adempimento alle disposizioni ministeriali, sarà necessario osservare alcune regole comportamentali semplici, ma essenziali per accesso e permanenza all’interno del Museo: numero di visite contingentato; igienizzazione delle mani e rilievo della temperatura all’ingresso; obbligo dell’uso di mascherine; distanza interpersonale di sicurezza (almeno a 1 metro). Il Museo diocesano ha modificato i propri orari di apertura: dal lunedì al giovedì h 9-13 e venerdì h 9-17. Al fine di una migliore organizzazione, è consigliata, ma non è un obbligo, la prenotazione al n. 3387554386 o all’indirizzo info@museodiocesanoreggiocalabria.it precisando giorno, orario e numero di persone. Tra le novità del Museo diocesano è un’aggiornata offerta formativa a distanza per le Scuole e, anche nel caso di Gruppi e Associazioni, la possibilità di fruire di una visita virtuale al Museo diocesano disponibile su piattaforma ZOOM. “Torna ad abitare Bellezza!” è l’invito che il Museo diocesano rivolge ai suoi concittadini in modo che gli sforzi compiuti per restituire un servizio essenziale non siano vani.