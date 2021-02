Reggio Calabria: i dati emersi dalla presentazione del volume dell’onorevole Aloi “I fatti del ’70. Reggio: rivolta di popolo” [VIDEO]

26 Febbraio 2021 09:05

Circolo Culturale “L’Agorà”: i dati emersi dalla presentazione del volume dell’onorevole Aloi “I fatti del ’70. Reggio: rivolta di popolo”

Il 14 luglio di cinquantuno anni fa, a Reggio Calabria, esplode una violenta rivolta popolare valutata come la più lunga e violenta rivolta dell’Europa occidentale del novecento e che lasciò sul campo una lunga scia di sangue tra migliaia di feriti e di arresti, morti violente, denunce, danni miliardari di vecchie lire alle infrastrutture amministrative. Una sequenza interminabile di accadimenti che si verificarono nella Città dello Stretto e che ancora a tutt’oggi, su molti dei quali cala una fitta serie di interrogativi ancora irrisolti che ancora non hanno permesso di chiarire la tipologia e la natura dei fatti. Una Città isolata dal resto della Penisola che vide nelle proprie strade una guerriglia urbana senza precedenti, dove Reggio visse una impari lotta contro lo strapotere centrale ed ogni forma di dialogo con lo stesso non ebbe seguito ma finì sotto la trazione dei cingolati, delle piante degli anfibi dei celerini e dei gas lacrimogeni. A Reggio Calabria si riversò una quantità di Poliziotti e Carabinieri mai visto fino ad allora: in un primo momento quattromila agenti, cui fece seguito un secondo composto da altre seimila unità. Diversi furono gli accadimenti che si verificarono nella Città dello Stretto e che ancora su molti dei quali cala una fitta serie di interrogativi ancora irrisolti. La rivendicazione del capoluogo fu allora solo uno degli aspetti di quei fatti. i “Moti di Reggio Calabria” ritraggono una rivolta morale scaturita da profonde origini sociali ed economiche che rimangono sfortunatamente in vigore ancora allo stato attuale. Questi alcuni dei dati che sono emersi dalla presentazione del volume dell’onorevole Aloi “I fatti del ’70. Reggio: rivolta di popolo”, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. Nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 26 febbraio.