Reggio Calabria: i dati emersi dalla conversazione su “L’autorità portuale dello Stretto” [VIDEO]

12 Febbraio 2021 09:21

Reggio Calabria: continua l’attività da remoto del Circolo Culturale “L’Agorà con un nuovo incontro avente come tema “L’autorità portuale dello Stretto”

Continua l’attività da remoto del Circolo Culturale “L’Agorà con un nuovo incontro avente come tema “L’autorità portuale dello Stretto”. Ha partecipato, in qualità di relatore, il Segretario Generale FASTConfsal Calabria, Vincenzo Rogolino che nel corso del suo intervento ha analizzato le varie fasi del tema in argomento. Nel corso della conversazione sono stati analizzati i vantaggi derivanti dalla realizzazione della XVIª Autorità Portuale dello Stretto. Essa sarà – ha spiegato il gradito ospite del sodalizio culturale reggino – una buona occasione per sollecitare un dialogo a più livelli per definire strategie condivise di carattere normativo, gestionale, infrastrutturale e per garantire la mobilità di scambio e di attraversamento nella prospettiva di vera attuazione dell’Area Integrata dello Stretto, delle due Città Metropolitane e dei porti e delle infrastrutture gravitanti sul territorio.Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 12 febbraio.