Reggio Calabria: presentato il nuovo Gruppo di Forza Italia in Consiglio Metropolitano. Cannizzaro: “siamo all’opposizione alla mala gestione del Centro/Sinistra” [FOTO e VIDEO]

13 Febbraio 2021 15:00

Reggio Calabria: presentato il nuovo Gruppo di Forza Italia in Consiglio Metropolitano. Cannizzaro: “siamo all’opposizione alla mala gestione del Centro/Sinistra. Zampogna sarà il nostro capogruppo. Vogliamo rappresentare tutti i territori della provincia”

Questa mattina, presso la sede del Coordinamento provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria, si è tenuta la presentazione del nuovo Gruppo di Forza Italia che si insedierà in seno al Consiglio Metropolitano. Presenti i neoeletti Giuseppe Zampogna, Domenico Romeo e Pasquale Ceratti, affiancati dai Consiglieri comunali di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino e Antonino Caridi. E’ intervenuto il Coordinatore provinciale del Partito, l’On. Francesco Cannizzaro: “Forza Italia rivendica il suo ruolo sempre più consistente di ferma opposizione alla cattiva gestione pubblica del Centro/Sinistra, come, purtroppo, dimostrano i sempre più scottanti ed evidenti fatti di attualità, sintomo di un generale mal funzionamento dell’Amministrazione Comunale e Metropolitana. Il nostro capogruppo sarà il dottore Zampogna, sindaco di Scido e consigliere metropolitano uscente”. In basso l’INTERVISTA completa a Francesco Cannizzaro.