Reggio Calabria: grande partecipazione per la raccolta dell’AVIS “Jetta Sangu… 2” [FOTO e VIDEO]

14 Febbraio 2021 11:46

Reggio Calabria, la raccolta sangue è stata questa mattina a Piazza Camagna dalle ore 8 alle ore 11

Grande partecipazione da questa mattina a Piazza Camagna a Reggio Calabria, per la campagna di AVIS per la donazione del sangue. Dalle ore 8 alle ore 11 un’autoemoteca dell’AVIS ha accolto tutti coloro si sono recati per compiere un gesto di amore in una giornata particolare come quella di oggi, di San Valentino, e donare quindi amore anche a chi non si conosce con la raccolta sangue.

Quella di oggi è la seconda edizione di una giornata chiamata ironicamente “Jetta Sangu… 2” proprio per dare una nota positiva e dare allegria. Tante le società sportive che hanno aderito sia alla prima che alla seconda edizione tra cui la Viola e la Reggina.

L’evento è stato organizzato dalla Bottega di Cultura e MetaPolitica.