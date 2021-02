Reggio Calabria, Giannetta visita l’Unità di crisi interforze Covid-19 presso la Prefettura

8 Febbraio 2021 11:45

Nuova visita istituzionale del Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI) all’Unità di crisi interforze Covid-19 presso la Prefettura di Reggio Calabria

“Sotto la guida illuminata del Prefetto Massimo Mariani l’Unità di crisi attivata presso gli uffici della Prefettura di Reggio Calabria, continua ad assolvere a un ruolo fondamentale nel contrasto della pandemia”. È quanto afferma Domenico Giannetta, consigliere regionale di Forza Italia che ha nuovamente visitato la struttura operativa interforze Covid-19 di Reggio Calabria. “Se si è riusciti a raggiungere l’agognata “zona gialla” – evidenzia Giannetta – lo si deve anche alla tracciatura dei potenziali contagi e alla tenuta dell’anagrafica delle persone censite e poste in quarantena, indispensabile per arginare il propagarsi dell’infezione”. “Tutte le forze impegnate presso la Prefettura – Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Militare Croce Rossa italiana, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Polizia Metropolitana, esperti e funzionari prefettizi – sottolinea il Consigliere di Forza Italia – stanno dunque svolgendo un encomiabile lavoro in tutte le attività di coordinamento, monitoraggio, prevenzione e contrasto del Covid, unitamente all’aggiornamento continuo della banca dati dei positivi e dei contatti diretti con questi ultimi, in sinergia con le istituzioni sanitarie preposte”. “Come ho avuto modo di sottolineare al Prefetto Mariani, presente alla visita istituzionale – conclude Giannetta – le linee telefoniche attivate presso l’Unità di Crisi rappresentano un vero e proprio baluardo per i cittadini, spesso confusi da disposizioni a tratti incomprensibili e spesso contraddittorie”.