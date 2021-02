Reggio Calabria, Gelato Cesare sta per tornare con strepitose novità per i clienti

7 Febbraio 2021 13:09

Reggio Calabria: manca ormai poco alla riapertura del famoso chioschetto verde sul Lungomare, Gelato Cesare sta per rialzare le serrande con tante novità

Dopo una settimana e mezza di chiusura, Gelato Cesare di Reggio Calabria sta per tornare per addolcire i palati dei clienti che sono in trepidante attesa per vedere il nuovo look del famoso chioschetto verde sul Lungomare.

Ormai tra qualche giorno Cesare aprirà le sue porte e delizierà i palati oltre a stupire per le grandi novità a cui Davide Destefano è a lavoro da settimane.

Non rimane quindi che aspettare il grande giorno che ormai è alle porte. Rimanete collegati su StrettoWeb per correre subito a gustare il miglior gelato di Reggio Calabria.