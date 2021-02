Reggio Calabria, i consiglieri comunali di Forza Italia: “il campo di calcio di Condera è l’ennesima incompiuta di questa amministrazione comunale” [FOTO]

20 Febbraio 2021 17:11

Reggio Calabria, i consiglieri comunali di Forza Italia: “Abbiamo deciso di organizzare un tour delle incompiute presenti in tutta la Città, oggi abbiamo iniziato con il primo appuntamento al campo di calcio di Condera”

“Abbiamo deciso di organizzare un tour delle incompiute presenti in tutta la Città, oggi abbiamo iniziato con il primo appuntamento al campo di calcio di Condera. Era il 5 agosto 2020 quando il Sindaco Falcomatà ed il suo assessore ai lavori pubblici Muraca hanno consegnato i lavori del nuovo campo da calcio del quartiere Condera. Finanziato con ben 2 milioni di euro a valere sui “Patti per il Sud”, l’intervento prevedrebbe la realizzazione di un impianto sportivo completamente nuovo e che si attenga alle norme di sicurezza di ultima generazione, dove un tempo sorgeva il vecchio campetto di calcio in terra battuta dove si sono forgiati anche giocatori professionisti“. E’ quanto scrivono in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia Federico Milia, Antonino Caridi, Antonino Maiolino. “Ben 6 mesi fa un sopralluogo in pompa magna, con il Sindaco accompagnato da suoi “boys” Muraca, Brunetti e Latella, per pubblicizzare la consegna di questi lavori. Eppure quella è stata l’ultima volta che qualcuno ha calcato il terreno di questo campetto, che in realtà ad oggi non è neanche l’ombra di un cantiere. Ricordiamo che su questo posto sarebbero state previste spese per 2 milioni di euro, quindi non una semplice distesa di erbetta sintetica e due porte. Sulle carte trattasi di “un centro sportivo polivalente, con misure regolamentari previste per le competizioni agonistiche, provvisto di spogliatoi ed ampia gradinata”; oltre questo, “servizi igienici per il pubblico, adiacente parco giochi con area ludica per i più piccini ed ampio parcheggio di circa 500 mq a corredo”. Ah, sempre lo stesso progetto prevedrebbe anche la riqualificazione dell’intera area circostante il centro sportivo, abbandonata da decenni. Era il 5 agosto 2020, quel sopralluogo non fu altro che il becero inizio di una campagna elettorale improntata su tanto fumo gettato negli occhi dei reggini, millantando opere compiute e promettendo progetti sfavillanti… come questo campetto, ancora fermo allo stato di tanti anni fa. Continueremo ogni settimana a sottoporre all’attenzione della Città e dell’amministrazione tutte queste situazioni che non meritano di essere poste in secondo piano”, conclude la nota.