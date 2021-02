25 Febbraio 2021 11:21

Reggio Calabria, Falcomatà: “buon lavoro alla Sottosegretaria Nesci, pronti a collaborare per rilancio del Sud”

“Auguri di buon lavoro a tutta la squadra dei Sottosegretari nominati nel Governo Draghi. Un in bocca al lupo particolare a Dalila Nesci, deputata calabrese, alla quale sono state affidate deleghe delicate ed importanti come il Sud e la Coesione Territoriale. Da omologo nell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono convinto che insieme si possa fare un ottimo lavoro. I sindaci del Mezzogiorno sono pronti a collaborare: il ruolo del Sud e delle Città deve essere prioritario per l’agenda politica della ripartenza dopo la crisi pandemica”. È quanto dichiara in una nota il sindaco di Reggio Calabria e delegato Anci per il Mezzogiorno e la Coesione Territoriale, Giuseppe Falcomatà.