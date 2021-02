Reggio Calabria, enorme incendio a Gallina: fiamme alte 10 metri tra le villette, decine di Vigili del Fuoco al lavoro [FOTO LIVE]

24 Febbraio 2021 20:42

Un enorme incendio è divampato in serata sulle colline della zona sud di Reggio Calabria, precisamente a Gallina: la situazione in diretta

Un enorme incendio sta bruciando un tratto di terreno tra le villette all’ingresso di Gallina, nota frazione collinare della zona sud di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenute d’urgenza numerose squadre dei Vigili del Fuoco con tutti i mezzi disponibili per tentare di arginare il rogo da terra, vista la pericolosità delle fiamme a ridosso di diverse abitazioni. A fuoco alcuni alberi molto grandi: le fiamme hanno superato i 10 metti di altezza, mentre folle di curiosi si sono fermate nei tornanti che portano a Gallina da Arangea per monitorare la situazione nella speranza che non accada nulla di grave.