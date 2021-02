Reggio Calabria adotta Emilie Nef Naf, la dolce metà di Menez ora parla anche il dialetto reggino: “A prima vota cu provu, mamma che bonu” [FOTO]

10 Febbraio 2021 16:32

Reggio Calabria: la dolce metà del giocatore della Reggina Jeremy Menez, Emilie Nef Naf, posta una foto con un espressione in dialetto reggino

E’ a Reggio Calabria soltanto da quest’estate. Non c’era mai stata. E’ francese di nascita ma si definisce “italiana d’adozione”. Da oggi, sicuramente, anche reggina d’adozione. Emilie Nef Naf, la dolce metà dell’attaccante della Reggina Jeremy Menez, nelle proprie Instagram Stories ha infatti postato una foto in cui pregusta la specialità di un locale sul corso Garibaldi, accompagnando l’immagine all’espressione: “A prima vota cu provu, mamma che bonu“. Un gesto che sicuramente richiama alla storia il famosissimo Mozart col suo “Iddu sapi, a Peddhuru non si movi fogghia senza u me permessu“. Quella stessa Pellaro che anche Denis, nel post Pescara, ha voluto salutare.

Insomma, calciatori (e affini) della Reggina – del passato e del presente – legati non solo al club amaranto ma anche alla città di Reggio Calabria, ai suoi abitanti, ai suoi usi e alle sue tradizioni. E, nel caso di Emilie, è anche una vetrina importante per lei che – attivissima sui social – sin dal sui arrivo nello Stretto ha spesso esaltato il sole, il clima, il mare e le bellezze della nostra terra.