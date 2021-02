4 Febbraio 2021 11:04

Reggio Calabria: il musicista Domenico Panetta è stato ammesso tra gli 8 finalisti di girone, alle finali regionali del Live tour Sanremo Rock

Entra alle finali regionali di “Sanremo Rock & Trend”, una vetrina nazionale ed internazionale per tutti quei giovani che cercano di far conoscere le proprie qualità e le proprie attitudini “rock”!, il reggino Domenico Panetta, 30enne cantautore originario di Cinquefrondi, con il suo inedito “Apri le ali del cuore”. Il musicista è stato ammesso tra gli 8 finalisti di girone, alle finali regionali del Live tour Sanremo Rock. In basso l’INTERVISTA completa al musicista Domenico Panetta.