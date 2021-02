Reggio Calabria: domenica la Mostra alla Finestra “Evasione dalla Pandemia”

11 Febbraio 2021 18:49

Reggio Calabria: l’Associazione Dedalo organizza la Mostra alla Finestra “Evasione dalla Pandemia” che si terrà Domenica 14 Febbraio

L’Associazione Dedalo organizza la Mostra alla Finestra “Evasione dalla Pandemia” che si terrà Domenica 14 Febbraio 2021, dalle ore 09:30, presso le finestre dell’Associazione Dedalo site a Reggio Calabria all’angolo tra via Miraglia e via Salvatore Quasimodo, dirimpetto a Palazzo San Giorgio, in cui esporranno i fotografi Sergio Trovato con “Lavoratori del Mare” e Silvana Marrapodi con “CovidKite”. Nel rispetto delle norme Anti Covid – 19 è obbligatorio l’uso della mascherina per tutta la durata della mostra.