Reggio Calabria, domani flash mob de “La Strada” a Piazza Italia: “il piano freddo per i senzatetto non esiste”

21 Febbraio 2021 20:46

Reggio Calabria: domani mattina alle ore 11 a piazza Italia “La Strada” terrà un flash mob per sollecitare un immediato intervento dell’Assessorato alle Politiche Sociali

“Anche quest’anno il piano freddo per i senzatetto non esiste. Siamo stati ripetutamente al centro che il Comune avrebbe aperto nei locali annessi alla chiesa della Graziella. 8 posti letto per chi non ha una casa, si scriveva nei comunicati istituzionali con tanto di foto. Bene, il centro è chiuso, non ha mai potuto accogliere nessuno. Domani mattina alle ore 11 a piazza Italia “La Strada” terrà un flash mob per sollecitare un immediato intervento dell’Assessorato alle Politiche Sociali“. E’ quanto comunica in una nota il movimento “La Strada” con Saverio Pazzano.