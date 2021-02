Reggio Calabria, dimissioni del segretario Pd di Sbarre: “i dem non mi rappresentano più”

9 Febbraio 2021 09:50

Reggio Calabria, dimissioni del segretario Pd di Sbarre: “decisione molto sofferta ma i dem non mi rappresentano più”

Di seguito la lettera inviata al PD Calabria ed al commissario Graziano da parte di Antonio Malara:

“Caro segretario,

Con la presente rassegno le mie dimissioni irrevocabili da segretario della sezione di sbarre a Reggio Calabria del PD. Una decisione sofferta, ma maturata da uno scenario che non mi rappresenta più. Un partito che ha abbandonato la sua idea garantista e moderata, unica via per gestire una complessità territoriale come la nostra, ed ha abbandonato la sua base. In particolare nella mia Calabria e nella mia realtà metropolitana: sono secoli che non ci si riunisce ed il contatto fra le esigenze dei territori e le istituzioni è sempre più distante. È giunto, dunque, per me, il momento di una riflessione che mi porti alla valutazione di nuovi progetti politici che diano respiro ad un nuovo modo di concepire la realtà meridionale e calabrese”.

Antonio Malara