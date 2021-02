14 Febbraio 2021 20:11

Reggio Calabria: controlli della Polizia Locale, sanzionati 20 commercianti e sottoposta a sequestro merce alimentare sposta senza i necessari titoli autorizzativi

Nell’ultima settimana numerosi controlli contro l’abusivismo commerciale e a tutela del decoro urbano. In cinque distinti servizi organizzati, anche nell’ambito del programma focus ‘ndrangheta, ed orientati alle predette finalità, la polizia locale di Reggio Calabria ha sanzionato oltre oltre 20 commercianti, rinvenuto e sottoposto a sequestro merce alimentare e non venduta e esposta senza i necessari titoli autorizzativi. Circa due quintali di derrate alimentari e oltre 300 pezzi di merce varia sono stati sottoposti a provvedimento cautelare. Cinquemila euro l’importo delle sanzioni comminate in totale. I servizi hanno riguardato sia gli esercizi in sede fissa che il commercio su area pubblica e continueranno nei prossimi giorni.