Reggio Calabria: continua la programmazione del Circolo Culturale “L’Agorà con un nuovo incontro avente come tema “L’autorità portuale dello Stretto”

Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19, continua la programmazione del Circolo Culturale “L’Agorà con un nuovo incontro avente come tema “L’autorità portuale dello Stretto” al quale parteciperà in qualità di relatore il Segretario Generale FASTConfsal Calabria, Vincenzo Rogolino. “Creare la XVIª Autorità Portuale dello Stretto significa rispondere ad un bisogno del territorio” questo è stato in diverse occasioni, quali interviste, pubblici confronti, evidenziato dal gradito ospite del sodalizio organizzatore reggino. L’intervenuto avrà modo di evidenziare come alcune scelte hanno fortemente ostacolato, per mancanza di progettualità, finanziamenti pubblici, che avrebbero portato beneficio alle comunità ricadenti in tale progettualità. La proposta per l’istituzione della XVI Autorità da costituirsi presso l’Area dello Stretto, venne ufficializzata nel giugno del 2017 presso la sede istituzionale del Consiglio Comunale di Messina. La stessa, con il beneplacito del Segretario Generale della FASTCONFSAL Serbassi, venne lanciata dallo stesso Rogolino. Quella idea era fondata sul principio di autonomia ed identità della comunità territoriale e venne accolta positivamente da una parte dei consiglieri peloritani e dai mass media siciliani, purtroppo il gelo sulla riva calabra. Nonostante ciò e superati tali limiti di una certa classe politica, continua l’iter progettuale che permetterà alle Città Metropolitane di Reggio e Messina di poter migliorare l’offerta dei servizi di trasporto, di gestire i flussi di persone e merci gravitanti sullo Stretto attraverso i porti di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo e Tremestieri. Tale nuovo status quo darebbe vita una serie di prerogative per entrambi le due comunità, assicurando un’offerta di servizi di trasporto efficienti in linea con gli standard europei. Tale proposta non andrà sottrarrà al porto di Gioia Tauro il suo ruolo strategico nel rilancio della portualità del Mezzogiorno d’Italia. Nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 12 febbraio.