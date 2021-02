Reggio Calabria, lo Chef Cogliandro: “controllate se siamo in regola ma fateci riaprire la sera”

18 Febbraio 2021 14:00

Reggio Calabria, le parole del famoso chef Filippo Cogliandro sulla riapertura dei locali la sera

Intervistato ai microfoni del TG3, il famoso chef anche a livello internazionale, di Reggio Calabria Filippo Cogliandro ha affrontato la questione dell’apertura dei locali la sera lanciando un appello al Governo. “Basta ritardi e tavoli vuoti, la situazione è difficile” queste le parole di Cogliandro. “Andare al ristorante a pranzo lascia il tempo che trova, non c’è la consuetudine di farlo, a San Valentino abbiamo riempito i locali, abbiamo messo dentro 50 persone su 250, è questa la capienza del mio locale. La gente ha paura e il sistema non permette di affrontare questa criticità. Bisognerebbe dare la possibilità ai ristoratori che hanno gli spazi di riaprire anche la sera e altra cosa importante sarebbe prestare un controllo accurato alle attività“. Cogliandro lancia un appello al Governo: “venite a controllarci se siamo in regola e se rispettiamo il distanziamento ma permetteteci di ripartire, è arrivato il momento di dare una smossa. “E’ fondamentale, dobbiamo pagare le tasse perchè i ristori, che sono arrivati, non possono sopperire alle esigenze economiche di ogni attività“.