A Reggio Calabria centrato un 5 da 21mila euro al SuperEnalotto

19 Febbraio 2021 16:40

SuperEnalotto: il fortunato giocatore ha convalidato la schedina presso la Tabaccheria di via Manfroce 37c

Reggio Calabria festeggia con il SuperEnalotto. Infatti nel concorso di giovedì 18 gennaio è stato centrato un “5” da 21.750,75 euro. Il fortunato giocatore, riporta agipronews, ha convalidato la propria schedina presso la Tabaccheria di via Manfroce 37c. La caccia al Jackpot ripartirà domani quando saranno messi in palio 110,3 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria l’ultimo “6” è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.