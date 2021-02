10 Febbraio 2021 09:38

Reggio Calabria: avviso di selezione pubblica per soli titoli per l’affidamento dell’incarico professionale di gestore dei trasporti della società Castore

La Castore SPL Srl di Reggio Calabria, al fine di ottenere autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada, per come definita all’art. 2 comma 1) del Reg. CE n. 1071/2009, in esecuzione della deliberazione CdA del 02/02/2021, indice la selezione pubblica per soli titoli per l’affidamento di un incarico professionale, a tempo determinato, di gestore dei trasporti.