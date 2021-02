Reggio Calabria, la cardiologia del GOM aderisce alla Campagna nazionale per il “Tuo cuore 2021”

Anche quest’anno nonostante l’emergenza legata al COVD 19, la Fondazione per il Tuo Cuore dei Cardiologi Ospedalieri Italiani, presieduta dal Prof. Michele Gulizia, da oltre venti anni impegnato attivamente nella ricerca e nella prevenzione cardiovascolare, continua a battersi in prima linea nel campo della prevenzione cardiovascolare realizzando in ambito nazionale e regionale innumerevoli iniziative volte alla tutela gratuita della salute dei cittadini. La Cardiologia di Reggio Calabria aderirà alla Campagna nazionale per il Tuo cuore 2021 per la lotta alle malattie cardiovascolari, promossa dall’8 al 16 febbraio, partecipando al consueto appuntamento di Cardiologie Aperte, coordinato dal dott. Roberto Ceravolo – Presidente regionale ANMCO Calabria – giunto ormai alla sua quindicesima edizione, che quest’anno, a causa della diffusione pandemica da Covid-19, si svolgerà con un format diverso ma sempre mirato alla promozione della prevenzione cardiovascolare e del controllo dei fattori di rischio. La Fondazione attiverà infatti il numero verde 800 05 22 33 dedicato a tutti i cittadini che potranno telefonare per porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, ottenendo una consulenza cardiologica gratuita. La Cardiologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, diretta dal Dott. Frank Antonio Benedetto, da sempre impegnato in prima linea nella lotta alle malattie cardiovascolari, ha aderito con entusiasmo all’iniziativa, prestando al servizio della prevenzione i dottori Francesco Ciancia, Caterina Ceruso, Caterina Imbesi, Fabiana Lucà e Carmelo Massimiliano Rao, insieme ai dottori Rossella Costantino e Sebastiano Quartuccio del Policlinico Madonna della Consolazione di RC, che risponderanno gratuitamente a tutte le domande della cittadinanza inerenti la salute del cuore. “Far parte di ANMCO e della Fondazione per il tuo Cuore, ci da la possibilità di combattere in prima linea le malattie cardiovascolari partecipando ad iniziative concrete e gratuite come ‘Cardiologie Aperte’, arrivando direttamente al cuore dei calabresi che mai più dovrà essere messo in secondo piano” – ha commentato la Dott.ssa Fabiana Lucà, Cochairperson nazionale dell’Area Management e Qualità dell’Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri ANMCO, sottolineando che “le malattie cardiovascolari come l’infarto e l’ictus sono attualmente la principale causa di morte in tutto il mondo e a questo scopo la fattiva collaborazione della cardiologia calabrese con Fondazione per il Tuo cuore, che da anni porta avanti avanti numerosi progetti di prevenzione cardiovascolare, risulta fondamentale per effettuare programmi di screening cardiologico rivolti all’intera popolazione gratuito permettendo di salvare molte vite”. La Campagna per il Tuo cuore 2021 sarà attiva anche sui social con l’hashtag #ascoltiamoiltuocuore. Per conoscere gli orari esatti in cui i cardiologi reggini risponderanno alle domande dei cittadini consultare il sito www.periltuocuore.it .