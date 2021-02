Reggio Calabria, Brunetti incontra il signor Crucitti: “Comprendiamo disagi sulla raccolta dei rifiuti, stiamo lavorando per risolvere definitivamente il problema”

2 Febbraio 2021 21:28

Reggio Calabria: Paolo Brunetti comunica che nella giornata di oggi ha ricevuto un cittadino che si era recato in piazza Italia per protestare per i disservizi inerenti la raccolta dei rifiuti

L’Assessore all’Ambiente del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti comunica che nella giornata di oggi ha ricevuto un cittadino che si era recato in piazza Italia per protestare per i disservizi inerenti la raccolta dei rifiuti.

L’Assessore ha ascoltato le rimostranze del signor Crucitti, spiegando i motivi che stanno provocando il ritardo nel sistema di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale. “Siamo consapevoli dei disagi presenti in diverse zone della città – ha spiegato l’Assessore – in questo senso stiamo lavorando per segnalare lo stato di grande difficoltà che viviamo giornalmente, chiedendo maggiori spazi per il conferimento in discarica con l’obiettivo di superare definitivamente questa fase di difficoltà”.