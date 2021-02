Reggio Calabria, il Boca Nuova Melito piange la scomparsa del presidente onorario Totò Sapone: “Resterai per sempre nel cuore”

3 Febbraio 2021 14:06

Un grave lutto ha colpito quest’oggi il Boca Nuova Melito, società calcistica di Eccellenza di Reggio Calabria e comprendente le aree di Bocale e Melito ma ferma attualmente a causa dello stop del campionato causa Covid: è venuto a mancare il presidente onorario Totò Sapone. A comunicarlo è lo stesso club con una nota in cui informa con dolore della scomparsa ed esprime cordoglio alla famiglia. Anche la redazione di StrettoWeb si unisce al dolore ed esprime condoglianze alla famiglia. Ecco di seguito il testo integrale.

“Un dolore e una tristezza senza limiti ha colto il Boca Nuova Melito Admo nella sua interezza, nell’apprendere la terribile notizia della prematura scomparsa del presidente onorario Totò Sapone.

Una colonna portante di questa società, un professionista serio, pratico e che alle parole preferiva i fatti, sempre accanto alla squadra ma con discrezione. Una persona squisita e simpatica, dal carisma unico. Ma soprattutto un amico, per i suoi compagni di viaggio in tutte queste stagioni in biancorosso, ma anche per i calciatori, gli allenatori e tutti coloro i quali hanno fatto parte di questa grande famiglia; tutti quanti Noi quest’oggi abbiamo perso un punto di riferimento, un fratello maggiore.

Il lutto che colpisce il Boca Nuova Melito Admo, è prima di tutto il tremendo lutto della sua famiglia. A tutti loro vada il nostro più sentito cordoglio. A tutti loro la nostra vicinanza e il nostro supporto.

Sei e resterai per sempre nel cuore e nella storia di questo club, diventato grande anche grazie a te.

Ciao Totò”