Reggio Calabria, Bisestyle promuove le eccellenze locali: il Maestro Gelatiere Davide De Stefano di Cesare ospite d’onore all’esordio su Clubhouse, i dettagli dell’iniziativa

26 Febbraio 2021 14:40

Reggio Calabria, il primo appuntamento sarà trasmesso sul canale Bisestyle Agency > @Bisestyle.it, mercoledì 3 marzo alle ore 11:00 e vedrà la compagnia del grande Davide Destefano, Maestro Gelatiere e proprietario del chioschetto Cesare

Bisestyle sbarca su Clubhouse e lancia un’iniziativa per promuovere le eccellenze territoriali. La nota agenzia grafica reggina, divenuta famosa per la fantasiosa creazione delle carte calabresi, inizierà una campagna di “sponsorizzazione” nei confronti della città di Reggio Calabria e di tutte le potenzialità che questa potrebbe offrire ai propri abitanti e ai visitatori. Ospite d’onore alla puntata d’esordio il Maestro Gelatiere Davide De Stefano con il suo Gelato Cesare, orgoglio per la città calabrese dello Stretto e conosciuto in Italia e all’estero. Diversamente da Facebook e in modo più simile a Twitter, Clubhouse infatti è nato per conversare di qualsiasi argomento, non solo con amici o conoscenti, ma con chiunque, anche solo per ascoltare e per far nascere dibattiti interessanti e costruttivi. La giovane piattaforma social avviene all’interno di “stanze”, solitamente suddivise per tematiche in modo da accogliere ospiti interessati all’argomento di discussione.

Sul sito ufficiale, Clubhouse viene descritto come “un nuovo prodotto social basato sulla voce che permette alle persone, ovunque si trovino, di chiacchierare, raccontare storie, sviluppare idee, approfondire amicizie e incontrare nuove persone interessanti in tutto il mondo”. E Bisestyle, che ha sempre dimostrato grande attenzione alle evoluzioni digitali, ha deciso di entrare per primi a far parte della piattaforma ed insieme alla nostra Digital Strategist Vincenza Nicolosi, affrontando quotidianamente le tematiche più diverse in due appuntamenti giornalieri: “Un caffè con Bisestyle” alle 11:00 e “Uno Spritz con Bisestyle” alle 19:00.

“L’intento è quello di ospitare personaggi ed eccellenze del territorio – racconta Vincenza durante lo shooting della campagna realizzato da Alfredo Muscatello – che per il tempo di un Caffè o di uno Spritz, si racconteranno, condivideranno le loro storie ed il loro punto di vista. Siamo convinti che, per un periodo così difficile soprattutto per le relazioni sociali ed interpersonali, Clubhouse grazie alla potenza espressiva della voce e delle parole, possa rappresentare un valido strumento di comunicazione ed informazione”. Per il primo appuntamento, trasmesso sul canale Bisestyle Agency > @Bisestyle.it, mercoledì 3 marzo alle ore 11:00, sarà in compagnia del grande Davide Destefano, Maestro e proprietario di Gelato Cesare, il chioschetto verde più famoso d’Italia. Il negozio situato in Piazza Indipendenza, all’inizio del Lungomare Italo Falcomatà sta rinnovando il suo locale e i suoi macchinari per un ritorno alla grande e proiettato alla sostenibilità, al rispetto dell’ambiente e su materiali ecologici ed energie rinnovabili. Un modello di ripartenza, un messaggio di speranza, che sarà raccontato con gli amici di Bisestyle.

CLICCA QUI PER SEGUIRE L’EVENTO IN DIRETTA