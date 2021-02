5 Febbraio 2021 14:02

Reggio Calabria, attivato il centro tamponi comunale a Lazzaro. Aggiornamento dei dati sul coronavirus

È stato attivato il Centro tamponi comunale a Lazzaro, in via Trussardi, presso il centro sociale “Paolo Capua”. Il Centro tamponi sarà operativo domenica 7 febbraio dalle ore 10 alle ore 13. Potranno sottoporsi gratuitamente al test rapido (antigene da SARS-Cov-2) i bambini della scuola dell’infanzia di Lazzaro (anche quelli sottoposti a quarantena) con i loro familiari conviventi e tutti i docenti e il personale scolastico in servizio presso l’Istituto comprensivo di Motta San Giovanni (scuola materna, elementare e media di Motta e Lazzaro). Nei prossimi giorni, qualora si rendesse necessario, lo screening sarà allargato a tutta la scolaresca del territorio. Dall’inizio di questa seconda fase si registrano complessivamente 98 casi: 73 soggetti guariti, 23 soggetti positivi e in quarantena domiciliare, 1 soggetto positivo e ospedalizzato, 1 soggetto deceduto (Dati aggiornati ore 12.00 – 5 febbraio 2021) Per eventuali necessità è possibile contattare l’Ufficio politiche sociali del Comune al numero telefonico 0965718104 (sindaco@comunemottasg.it) o la Protezione Civile “Garibaldina” ai numeri 0965718130 – 3392944028.