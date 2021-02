Reggio Calabria, la bandiera tricolore all’Arena per il Giorno del Ricordo: l’iniziativa di Gioventù Nazionale [FOTO]

10 Febbraio 2021 13:24

Un tributo per ricordare i tragici eventi che colpirono gli italiani dell’Istria, della Dalmazia e di Fiume e per sensibilizzare la popolazione su quanto accaduto

Iniziativa in onore del Giorno del Ricordo anche all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria. Oggi 10 febbraio si rende tributo infatti alle vittime del massacro delle Foibe: una tragedia fin troppo spesso dimenticata, ed è proprio per “non scordare” questa drammatica pagina della storia italiana che Gioventù Nazionale ha esposto la bandiera tricolore davanti alla statua della Dea Atena. “Il Coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale di Reggio Calabria lancia un’iniziativa per ricordare il massacro delle Foibe. I circoli di Gioventù Nazionale esporranno un tricolore nei principali monumenti dei comuni. Gioventù Nazionale intende così non solo ricordare i tragici eventi che colpirono gli italiani dell’Istria, della Dalmazia e di Fiume ma anche sensibilizzare l’intera popolazione metropolitana su quanto accaduto. Troppo spesso assistiamo a gravi episodi di negazionismo su quegli eventi nefasti, frequentemente mistificati e minimizzati. Il 10 febbraio, scelto come “giorno del ricordo” dal Governo Berlusconi II, dovrebbe essere un giorno di raccoglimento, riflessione e memoria delle violenze e delle sevizie subite dagli italiani con un bilancio di decine di migliaia di morti e 350.000 esuli. Auspichiamo che le istituzioni dell’intera città metropolitana onorino il sacrificio di quegli uomini, colpevoli di essere nati italiani”, si legge nel comunicato. In alto la FOTO.