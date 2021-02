Reggio Calabria: apre la nuova Pizzeria dal Prof in centro città [FOTO]

9 Febbraio 2021 18:22

Nasce a Reggio Calabria la Pizzeria dal Prof in Via De Nava 71 a Reggio Calabria

Dopo l’esperienza di Time Out infatti, Gabriele Liuzzo, giovane imprenditore reggino rifà il look al suo locale e decide di stravolgerlo totalmente, non solo nelle forme ma anche in cucina, infatti già dallo scorso fine settimana la storica pizzeria Time Out ha lasciato spazio alla Pizzeria dal Prof con importanti novità, il locale è aperto già da questo sabato ed offre ampia scelta dalla rosticceria d’autore alla pizza fatta con un impasto lievitato oltre 72 ore, da gustare li o da portare a casa da asporto o con consegna a domicilio.

Un altro investimento in Città da parte di un giovane reggino che nonostante la crisi causata dal Covid e dalla situazione di abbandono che sta vivendo la Città in questi ultimi anni decide comunque di scommetterci, con tutta la passione e la qualità che i giovani calabresi possiedono. Per tutte le novità di menù, info e contatti sono on line le pagine social su Facebook e Instagram della Pizzeria dal Prof.