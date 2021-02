Reggio Calabria, dall’Alvaro-Gebbione l’ennesima conferma: i protocolli anti-Covid funzionano, la scuola convive con la pandemia in piena sicurezza [DETTAGLI]

6 Febbraio 2021 13:14

Reggio Calabria, un’altra conferma che i protocolli anti-Covid nella nostra città funzionano proviene dall’Istituto “Alvaro-Gebbione”: ecco perché

Le scuole a Reggio Calabria funzionano in piena sicurezza. Lo diciamo da tempo, su queste pagine, e lo ribadiamo dopo l’ennesimo esempio di corretta esecuzione del protocollo anti-Covid.

Parliamo del plesso della scuola secondaria di primo grado “Alvaro-Gebbione“, a ridosso del Botteghelle. La dirigente scolastica, Adriana Labate, ha scritto infatti al Sindaco affinché questi potesse provvedere alla chiusura dell’Istituto, ma non per i positivi (solo due ragazzini, asintomatici e in quarantena), bensì per carenza di personale docente.

Su 600 studenti circa, quindi, solo due risultano positivi, ma stanno bene e dovranno soltanto aspettare il canonico periodo di isolamento prima di tornare negativi. Ad un alunno già comunicato, infatti, nella giornata di ieri se n’è aggiunto un altro, risultato positivo dopo il contagio provenuto da un amico di famiglia. Nessun allarmismo, dunque, non ci sono motivazioni sanitarie dietro la richiesta di chiusura. Piuttosto, ben 14 docenti del plesso hanno “ruotato” nelle classi dei due positivi e – quindi – sono stati messi in quarantena in via preventiva, così come da protocollo.

Alle numerose mamme che combattono affinché i propri figli possano tornare a scuola – perché sanno che si può fare in sicurezza, e noi lo stiamo dimostrando – si aggiungono i dirigenti scolastici che cercano in tutti i modi di evitare il diffondersi di allarmismi inutili e ingiustificati. Le classi, o gli interi istituti, non chiudono perché ” piene di appestati”, ma semplicemente perché devono garantire la sicurezza degli alunni e dei docenti che sono entrati in contatto coi positivi. In questa maniera, con l’esecuzione dei tamponi correttamente e tempestivamente, la quarantena preventiva, l’uso delle mascherine e del distanziamento, si può fare scuola in sicurezza, garantendo a bambini e ragazzi di tornare alla socialità senza paura e panico.