Reggio Calabria, ‘L’Albino’ e la casa infestata di Condera: un brivido fra realtà e leggenda dalla penna di Barbara Panetta [GALLERY]

23 Febbraio 2021 10:05

Una ghost story a tinte horror ambientata a Reggio Calabria: ecco ‘L’Albino’, la storia della casa stregata di Condera fra realtà e leggenda

Una strana presenza si aggira sul Lungomare di Reggio Calabria. Il colorito pallido, la sua figura quasi (?) spettrale si confonde con il paeassaggio della via Marina in una plumbea sera di novembre. Inizia così la storia de ‘L’Albino‘, una breve storia da brividi nata dalla penna di Barbara Panetta, scrittrice reggina trapiantata a Londra che nei mesi scorsi ha riscosso un buon successo nel Regno Unito grazie ai suoi libri.

La storia in questione prende spunto dalle leggende che aleggiano sulla casa infestata di Condera, un’abitazione sinistramente famosa a Reggio Calabria: la casa, non lontana dal cimitero, si dice sia infestata da un fantasma e chiunque abbia provato ad abitarci sia poi morto in strane circostanze. Intervistata ai microfoni di StrettoWeb, Barbara Panetta ha presentato brevemente il libro: “l’Albino è un racconto horror, ambientato a Reggio Calabria, precisamente sulla via Marina. Il protagonista è un signore che si imbatte in un personaggio molto strano, ‘l’Albino’, una figura dalle fattezze molto strane, simile ad un fantasma, che passeggia in via Marina. Dalla via Marina l’Albino arriva al porto di Reggio Calabria, seguito dal signore ed inizia la disavventura! La storia prende spunto dalla casa abbandonata di Eremo-Condera (nel libro casa del protagonista, ndr), realmente esistente a Reggio Calabria, sulla quale esistono diverse leggende: si dice sia abitata da un fantasma e che chi abbia provato ad abitarci sia poi morto”.

Realtà o pura suggestione? Magari dopo aver letto il racconto che vi proponiamo nella nostra gallery, farete più attenzione a percorrere la via Marina di sera: l’Albino potrebbe incrociare il vostro sguardo, magari per l’ultima volta…