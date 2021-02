Reggio Calabria, i cittadini lottano contro il degrado. Domani terzo evento di pulizia delle spiagge: sarà la volta della foce del Calopinace, i dettagli

27 Febbraio 2021 11:35

È prevista per domani 28 Febbraio 2021 ore 9.30 il terzo evento di pulizia delle spiagge di Reggio Calabria. Questa sarà la volta della foce del Calopinace. L’iniziativa è organizzata da PlasticFree, Differenziamoci Differenziandola e semplici cittadini ed è autorizzata dal Comune di Reggio Calabria. La raccolta si pone l’obiettivo di ripulire la spiaggia della foce del Calopinace attraverso il contributo di cittadini e volontari che si potranno unire gratuitamente. L’appuntamento è all’altezza dell’Agorà dell’Università Mediterranea, dopo il parcheggio del Tempietto. Si consiglia di portare con sé dei guanti da giardinaggio. Tutto l’occorrente verrà fornito da parte delle associazioni e dall’ AVR che si ringrazia per la collaborazione. In allegato la locandina e il link per l’iscrizione all’evento:

https://www.plasticfreeonlus. it/eventi/28-feb- reggiocalabria/