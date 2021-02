Reggina-Entella, al Granillo torna Vivarini: siamo molto arrabbiati per le ultime partite, a Reggio per il riscatto

9 Febbraio 2021 16:49

La conferenza stampa di mister Vivarini alla vigilia di Reggina-Virtus Entella

“Abbiamo una rabbia dentro per aver buttato due partite, sia col Cosenza che con la Reggiana. Abbiamo delle responsabilità che dobbiamo trasformare in positività. Dobbiamo eliminare quegli errori clamorosi che abbiamo fatto. Due partite molto simili, dei blackout da evitare a Reggio Calabria. Siamo cresciuti molto a livello atletico e la rosa ci permette di alternare le scelte. Siamo più o meno tutti in condizione, anche coloro che sono scesi spesso in campo. Dobbiamo essere bravi a mantenere alta la concentrazione per tutta la partita”. Sono queste le parole del tecnico Vincenzo Vivarini alla vigilia della gara Reggina-Virtus Entella, in programma domani sera allo stadio Granillo con fischio d’inizio alle 19.00.