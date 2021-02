Reggina, visita di lusso nella casa del presidente Gallo: arriva Francesco Totti!

17 Febbraio 2021 15:29

Visita di lusso nella casa del presidente della Reggina Luca Gallo: è andato infatti a trovarlo l’ex capitano della Roma Francesco Totti

Una visita di lusso, possiamo definirla così. Questa mattina, Francesco Totti ha incontrato il presidente della Reggina Luca Gallo nei suoi uffici di Roma. La bandiera per eccezione della squadra giallorossa ha fatto visita al patron amaranto, da sempre tifoso – e non lo ha mai nascosto – della compagine capitolina. L’ex capitano si trovava insieme al ds del club dello Stretto Massimo Taibi e i due, poi, hanno fatto una capatina nella “casa” del presidente per un saluto.

La visita dell’ex capitano all’imprenditore romano sarebbe da registrarsi semplicemente quale “visita di cortesia”. Il numero 10 giallorosso gestisce adesso un’agenzia di mediazione che offre consulenza ai calciatori e ai club con l’intento di scoprire talenti italiani e non solo. Magari potrebbe essere stato questo il motivo dell’incontro. Totti, tra l’altro, qualche settimana fa era andato a far visita anche alla Cremonese.