Reggina-Virtus Entella 1-0 LIVE: al Granillo inizia il secondo tempo

Serie B, diretta Reggina-Virtus Entella: match valido per la 22ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Lo stadio Granillo ospita il posticipo del turno infrasettimanale della 22ª giornata di Serie B, Reggina e Virtus Entella si sfidano in uno scontro che mette in palio punti pesantissimi per la salvezza. Gli amaranto hanno ritrovato morale dopo il successo esterno contro il Pescara e adesso vogliono trovare la continuità giusta per mettere la testa fuori dalle sabbie mobili della zona playout. I risultati di ieri delle dirette concorrenti danno agli uomini di mister Baroni la possibilità di guadagnare distacco. L’obiettivo permanenza però vale anche per i liguri, attualmente fanalino di coda del campionato in compagnia del Pescara. Non sarà facile trovare punti in riva allo Stretto, ma la situazione impone alla banda di Vivarini di cercare un risultato importante. Segui in diretta Reggina-Virtus Entella su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

Riassunto primo tempo: La gara inizia con una fase di studio, che comunque dura molto poco. Folorunsho infatti già nei primi minuti si rende protagonista dell’episodio che indirizza l’andamento del match: calcio di rigore e Montalto al 12′ trasforma per il suo secondo gol con la maglia amaranto. I padroni di casa non frenano l’entusiasmo e tengono alti i ritmi di gioco. A metà della prima frazione però si fa notare l’Entella, con Brescianini e Mazzocco a mettere paura dalle parti di Nicolas. L’occasione per il raddoppio dei calabresi comunque arriva al 36′, ma Edera su assist (deviato) di Rivas non riesce incredibilmente a trovare la porta da ottima posizione.

46′ Si parte con la Reggina subito in avanti. Rivas fermato da Russo, non fallosamente secondo l’arbitro.

SECONDO TEMPO

45′ Si va al riposo al Granillo. La Reggina chiude in vantaggio 1-0.

41′ Reggina vicina al raddoppio con Cionek, Russo lo anticipa al momento dell’impatto con la sfera.

38′ Altro brivido per Nicolas, che si ritrova la palla in mano. Su azione d’angolo un avversario era svettato più in alto di tutti ma non è riuscito ad angolare il colpo di testa.

37′ Brunori punta Di Chiara e calcia, Cionek sulla traiettoria devia in angolo e sventa il pericolo.

36′ Illusione del gol per i tifosi della Reggina. Edera non riesce a trovare il gol da buona posizione, poteva certamente fare di più…

35′ Cleur recupera una buona palla e prova l’incursione centrale. Male al momento del tiro, la difesa controlla.

33′ Brescianini ben piazzato in area, il suo sinistro non è preciso ma l’Entella ha reagito allo svantaggio.

19′ Pasticcio in area Reggina. Nicolas sbaglia il tempo dell’uscita, Cionek spazza in fallo laterale senza badare troppo alla forma.

15′ Altra gomitata, questa volta di Chiosa. Il direttore di gara estrae il giallo.

12′ GOOOOOOOL!!!! REGGINAAAA IN VANTAGGIOOOO! MONTALTO TRASFORMA IL CALCIO DI RIGORE. Tiro centrale dell’attaccante, ma questo basta per battere Russo. E’ 1-0 per gli amaranto.

11′ Calcio di rigore per la Reggina! Folorunsho atterrato in area, non ci sono dubbi.

8′ Montalto sbraccia e colpisce Pellizzer: ammonito dal direttore di gara.

5′ Primo calcio d’angolo per i padroni di casa.

1′ Via, si parte! Subito lancio lungo in avanti per l’Entella, Crisetig allontana la sfera.

PRIMO TEMPO

Reggina-Virtus Entella: le formazioni ufficiali

Tante conferme per il tecnico Marco Baroni, che ormai sembra aver trovato il suo schieramento tipo. Riproposto in difesa il greco Stavropoulos, dopo le ultime positive uscite, al fianco di Cionek. Staffetta a centrocampo dove torna titolare Bianchi, al posto di Crimi. In attacco recuperato Rivas, mentre giocano ancora dal 1′ i neo acquisti Montalto ed Edera. Di seguito le formazioni ufficiali:

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Rivas; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Liotti, Loiacono, Crimi, Kinglsey, Bellomo, Denis Orji, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Virtus Entella (4-3-1-2): Russo; Cleur, Chiosa, Pellizzer, Pavic; Brescianini, Nizzetto, Mazzocco; Cardoselli; Brunori, Mancosu. A disposizione: Borra, Costa, Dragomir, Bonini, Rodriguez, Capello, De Cocl, Coppolaro, Paolucci, Settembrini, Morosini, Schenetti. Allenatore: Vivarini.

Arbitro: Davide Massa di Imperia (Davide Moro di Schio e Marco Della Croce di Rimini). IV ufficiale: Matteo Marchetti di Ostia Lido.