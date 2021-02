Reggina-Virtus Entella LIVE, le formazioni ufficiali: Rivas torna titolare, avvicendamento a centrocampo

10 Febbraio 2021 17:54

Serie B, diretta Reggina-Virtus Entella: match valido per la 22ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Lo stadio Granillo ospita il posticipo del turno infrasettimanale della 22ª giornata di Serie B, Reggina e Virtus Entella si sfidano in uno scontro che mette in palio punti pesantissimi per la salvezza. Gli amaranto hanno ritrovato morale dopo il successo esterno contro il Pescara e adesso vogliono trovare la continuità giusta per mettere la testa fuori dalle sabbie mobili della zona playout. I risultati di ieri delle dirette concorrenti danno agli uomini di mister Baroni la possibilità di guadagnare distacco. L’obiettivo permanenza però vale anche per i liguri, attualmente fanalino di coda del campionato in compagnia del Pescara. Non sarà facile trovare punti in riva allo Stretto, ma la situazione impone alla banda di Vivarini di cercare un risultato importante. Segui in diretta Reggina-Virtus Entella su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

Reggina-Virtus Entella: le formazioni ufficiali

Tante conferme per il tecnico Marco Baroni, che ormai sembra aver trovato il suo schieramento tipo. Riproposto in difesa il greco Stavropoulos, dopo le ultime positive uscite, al fianco di Cionek. Staffetta a centrocampo dove torna titolare Bianchi, al posto di Crimi. In attacco recuperato Rivas, mentre giocano ancora dal 1′ i neo acquisti Montalto ed Edera. Di seguito le formazioni ufficiali:

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Rivas; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Liotti, Loiacono, Crimi, Kinglsey, Bellomo, Denis Orji, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Virtus Entella (4-3-1-2): Russo; Cleur, Chiosa, Pellizzer, Pavic; Brescianini, Nizzetto, Mazzocco; Cardoselli; Brunori, Mancosu. A disposizione: Borra, Costa, Dragomir, Bonini, Rodriguez, Capello, De Cocl, Coppolaro, Paolucci, Settembrini, Morosini, Schenetti. Allenatore: Vivarini.

Arbitro: Davide Massa di Imperia (Davide Moro di Schio e Marco Della Croce di Rimini). IV ufficiale: Matteo Marchetti di Ostia Lido.