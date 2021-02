Reggina-Virtus Entella, i convocati di Baroni: out in quattro, non c’è Faty

9 Febbraio 2021 16:08

Reggina-Virtus Entella, la lista ufficiale dei convocati scelta dal tecnico amaranto Marco Baroni per il match di domani al Granillo

Nel segno della continuità. Dopo la rivoluzione sul mercato e la prima vittoria del 2021 – nonché il terzo risultato utile consecutivo – la Reggina cerca il pass per un altro successo nello scontro diretto interno contro la Virtus Entella (clicca QUI per vedere la partita). Nonostante qualche assenza (comunque sempre meno di quelle che hanno contraddistinto il girone d’andata) mister Baroni può contare su un importante numero di calciatori e sulle giuste alternative. E così, nella lista dei convocati non figurano Menez, Situm e Micovschi. Il primo squalificato, gli altri due infortunati. A questi, si aggiunge un po’ a sorpresa Faty, che a Pescara c’era, sostituito però da Kingsley, alla sua prima convocazione. Confermati Delprato e Rivas, che questa volta andranno in panchina (convocati anche sabato, ma erano andati in tribuna). Di seguito la lista ufficiale degli elementi scelti dal tecnico.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Folorunsho, Kingsley, Rivas.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Montalto, Orji, Petrelli.

Indisponibili: Faty, Micovschi, Situm. Squalificato: Ménez (1).