Reggina, ufficiale: dal Bologna arriva Okwonkwo, la formula e i dettagli

1 Febbraio 2021 19:06

L’attaccante nigeriano è un classe ’98, quindi sarà inserito nella lista degli Under 23: altro colpo di spessore per la Reggina di mister Baroni

Colpo di calciomercato last minute per la Reggina. Il club amaranto ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Orji Okwonkwo dal Bologna. Come per Simone Edera, anche il nigeriano sarà considerato un Under 23. Ecco di seguito il comunicato ufficiale:

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Bologna Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del calciatore Orji Okwonwko. L’attaccante si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2021.

Nato a Benin City, capitale dello stato di Edo (Nigeria), il 19 gennaio 1998, Orji è cresciuto tra le giovanili dell’Abuja e il Bologna. Nella stagione 2016/17 realizza undici gol in quattordici gare di campionato Primavera, abbastanza da guadagnarsi l’esordio in prima squadra. Al termine del campionato di Serie A saranno nove i gettoni collezionati, conditi da un assist.

L’annata successiva Orji disputa 10 gare con il Bologna in A, andando a segno tre volte. L’attaccante fa la spola tra prima squadra e Primavera, con cui in 7 apparizioni segna 5 gol e 2 assist. A gennaio la società emiliana lo cede in prestito al Brescia, in cadetteria.

Tornato in rossoblù, viene girato a titolo temporaneo al Montreal Impact. In due stagioni disputa complessivamente 50 partite, gonfiando la rete in 10 circostanze e fornendo 3 passaggi decisivi.

Orji nella sua carriera da calciatore ha vinto una coppa Canadese nel 2019 e un Mondiale under-17 con la sua Nazionale, nel 2015.

Da oggi Orji entra a far parte della famiglia amaranto. A lui va un caloroso benvenuto!”.