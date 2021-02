Reggina-Salernitana, i tifosi granata omaggiano il gemellaggio: “Passano gli anni…” [FOTO]

1 Febbraio 2021 13:37

Uno striscione esposto all’esterno dello stadio Arechi di Salerno per rendere omaggio al rapporto di amicizia coi tifosi della Reggina

Un’amicizia lunga oltre trent’anni, che neanche le restrizioni del Coronavirus possono cancellare. Non sarà possibile incontrarsi allo stadio Granillo per la sfida di questa sera, ma il rapporto tra i supporters della Reggina e quelli della Salernitana non sarà per questo scalfito. Un omaggio all’esterno dell’impianto Arechi di Salerno è apparso questa mattina, lo striscione celebra lo storico gemellaggio tra le due tifoserie. “Passano gli anni, cambiano le generazioni… orgogliosi del gemellaggio, fatto di veri valori!”, si legge. In alto la foto.